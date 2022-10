Mais de 4 milhões de pobres: a pesada herança do PS

O PS e o seu socialismo retrógrado sem qualquer relação com a social-democracia que funciona na Europa têm governado o país desde 1995. Quando esta legislatura acabar, o PS terá governado 25 dos últimos 31 anos. É um poder brutal e inequívoco. Se há um culpado pelo estado absolutamente calamitoso dos serviços sociais e pelo estado anémico da nossa economia, esse culpado só pode o PS e os seus governos. Não pode haver qualquer dúvida sobre isto. É por isso aliás que eu disse o seguinte na noite das últimas eleições: o PS deixou de ter desculpas; com demagogia e sorte, o PS foi sempre encontrando bodes expiatórios (“a culpa é do Passos”) para o fracasso da sua governação, mas agora, com nova maioria absoluta, não há desculpa possível.

