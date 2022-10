Já têm saudades da globalização?

A globalização, tal como a conhecíamos desde 1945 e sobretudo desde 1989, acabou. Espero que tenham consciência disso. É difícil, eu sei. O nosso subconsciente e a nossa carteira já sabem, mas a nossa cabeça ainda está confusa porque não tem as palavras e os conceitos necessários para a racionalização da realidade. Sim, estamos naquele período que só terá nome à posterior, quando os historiadores do futuro inventarem conceitos e nomes para o que estamos a viver agora. E o que estamos a viver? Estamos com dificuldades económicas como não se via há décadas, e sentimos neste momento um medo que não sentíamos há quase um século. Esta crise e este pavor resultam do fim da globalização, que, acima de tudo, garantia algo que só é valorizado quando desaparece: a previsibilidade.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler