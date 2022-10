Eles andam aí

O chefe da cibersegurança alemã suspeito de relações demasiado próximas com a Rússia. Um suposto cidadão brasileiro a estudar nos Estados Unidos e a começar um estágio no Tribunal de Haia que afinal era um espião russo com um perfil inteiramente fabricado. Uma suposta socialite italiana bem relacionada com políticos e militares, que misteriosamente desapareceu quando se percebeu que era espia.

Nos últimos tempos tem sido notória a infiltração russa no Ocidente. De espiões ao serviço de Moscovo, a altos funcionários da cibersegurança alemã, os livros de John le Carré parecem ter ressuscitado. O que não devia ser uma surpresa, parece que é. Mas, mais importante, se é assim com Moscovo, o que não será com Pequim?

A Rússia, apesar do que estamos a assistir na Ucrânia, ou precisamente como estamos a ver na Ucrânia, é sobretudo uma ex-potência que na queda se tornou mais imprevisível, menos racional, mais agressiva e menos conversável. Mas a Rússia, apesar da gravidade e violência da guerra, a médio prazo muito provavelmente não será o maior problema do Ocidente. A China, sim. Coisa que a Europa vai dizendo de forma mais clara. Quase tão clara quanto os Estados Unidos.

Se Moscovo tem espiões nos sistemas de segurança, e agentes na política e na administração, não há nenhuma boa razão para achar que Pequim não faz mais ou menos o mesmo. Pelo contrário.

As notícias sobre institutos supostamente académicos que são porta de entrada da China em várias universidades europeias vão-se multiplicando, com episódios preocupantes tanto a leste como nos Países Baixos. Ameaças de retaliação de Pequim contra os países que ousem afrontar a posição chinesa sobre Taiwan. Ao mesmo tempo, a China tem investido estrategicamente na Europa, com frequência escolhendo alvos que lhe permitem chegar a partes estruturantes de algumas economias europeias. E não é provável que o faça por puras razões económicas e com adesão às regras do mercado. A tudo isto somam-se as recentes notícias que dão conta de como a China se comporta em pleno ocidente.

Em Manchester, um cidadão chinês que se manifestava a favor dos direitos humanos em Hong-Kong terá sido puxado para dentro do perímetro do consulado (que não é território chinês) e violentamente agredido. E, mais preocupante que tudo isto, o relatório que a Iniciativa Liberal partilhou há dias na Assembleia da República e que tem tido pouca atenção apesar da gravidade e de estar amplamente confirmado: a China tem “esquadras de polícia” extraterritorial em vários países da União Europeia, incluindo Portugal, que servem para impor a sua ordem sobre alguns cidadãos chineses fora da China: aqueles que são mais críticos do regime.

Tudo isto mostra a evidente facilidade com que Pequim se mexe no Ocidente. Hoje, contra cidadãos chineses que desalinham do regime. Amanhã, com outros modos, eventualmente contra quem prejudica os interesses chineses na Europa ou nos Estados Unidos da América. E a favor dos seus amigos ocidentais.

O afastamento entre a China e o Ocidente começou a ganhar forma há alguns anos, mas acelerou recentemente. Primeiro, com a Pandemia, depois com a Guerra. E confunde-se com um processo simultâneo de crescente proteccionismo e nacionalismo económico generalizado.

A Pandemia começou a mostrar aquilo que no Ocidente se passaram a considerar ser as fragilidades de se depender tanto de um país. As máscaras, os ventiladores, os medicamentos. Tudo parecia vir da China e, mais preocupante, poder não vir de um momento para o outro. Coisa que se tornou ainda mais evidente quando a política de Xi Jinping de covid Zero voltou a encerrar cidades e a impedir as exportações.

A Guerra da Ucrânia agravou essa percepção. Se a dependência europeia das energias russas tem o efeito que tem na nossa economia quando decidimos romper, o que aconteceria se o mesmo se tivesse que fazer com a China (e com Taiwan, se a China invadisse)? Foi esse sobressalto que explicou a iniciativa do chips Act, uma autorização para os Estados membros da União Europeia subsidiarem fortemente a produção de microprocessadores na Europa. Que França, Alemanha e Itália vão evidentemente aproveitar.

Os europeus falam, a China ouve-os. E, depois de algum silêncio, começou a falar e a dizer o mesmo que os europeus. Já não é só o Ocidente que quer depender menos da China, agora Pequim também quer reduzir a sua dependência do investimento externo e, sobretudo, dos mercados ocidentais para as suas exportações. Mas isso não significa que o Partido Comunista Chinês se queira isolar. Ou que fique indiferente ao que se passa do lado de cá do mundo. Pelo contrário. Como a União Soviética no passado, o regime chinês vê-se, e apresenta-se, cada vez mais como uma alternativa às democracias liberais e capitalistas ocidentais. E, entre quem gosta pouco dos constrangimentos democráticos ou aprecia o que parece ser o sucesso económico, o modelo vai ganhando adeptos. E, quando não ganha, compra.

O que descobrimos nestes últimos tempos sobre a Rússia tem de ser uma lição para a nossa relação com a China. Não é necessário desfazer a globalização nem deixar de acreditar no comércio internacional, mas é melhor fazê-lo com as cautelas de quem sabe que quem está do outro lado tem propósitos e objectivos diferentes e frequentemente contrários aos nossos E infiltra-se.