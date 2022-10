E se o BE acabar primeiro do que o PCP?

Fala-se muito do fim anunciado do PCP. Não se negoceia com a demografia, não é verdade? O PCP é uma elevação ao cubo de algo que também afeta o PS: está preso a um eleitorado envelhecido que não se renova. Mas eu gostava de lançar outra hipótese: e se o BE desaparecer antes do PCP? A crise do BE pode ser ainda mais profunda do que a crise do PCP. As raízes do PCP são fundas, as do BE não.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler