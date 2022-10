Falecido de covid aos 96 anos, Yusuf al-Qaradawi era um dos principais e mais influentes clérigos islâmicos da actualidade, com uma obra vasta de mais de 120 títulos, um programa na Al Jazeera com uma audiência mundial estimada em 40 a 60 milhões de espectadores e um popularíssimo website, IslamOnline, por si fundado em 1997. Ou seja: sem nos apercebermos disso, no passado dia 26 de Setembro morreu em Doha um dos homens mais poderosos do planeta, pois que uma palavra sua fazia tremer governos e era escutada e seguida como lei sagrada (para quem duvide, uma sondagem expressiva: num inquérito de 2008, levado a cabo pelas revistas “Prospect” e “Foreign Policy”, Qaradwi foi apontado como o terceiro intelectual mais influente do mundo, logo atrás do teólogo turco Fethullah Gülen e de Muhammad Yunus, pai do microcrédito.).

