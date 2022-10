Santo Huberto no IC19

Talvez já possamos fazer um primeiro balanço da política de minas e armadilhas em Lisboa e, presumo, mais ou menos por toda a parte, que se traduziu na distribuição a eito de radares de velocidade, a que os saxões chamam speed traps com muita propriedade, pois a atividade cinegética é a inspiração notória desta portentosa política pública. Tudo começou, na verdade, com santo Huberto, santo nascido no século sétimo da nossa era e padroeiro, esclarece a Wikipédia, dos caçadores, matemáticos, oculistas, assadores de galinhas e ferreiros. Se o santo padroeiro dos caçadores pode acumular semelhante portfólio (assadores de galinhas?), por maioria de razão, interpretação extensiva ou analogia, deverão considerar-se os radares de velocidade também sob a sua alçada. Poderemos então referir-nos com vantagem às “armadilhas de santo Huberto”, preterindo a designação pagã e tosca de “os radares do Moedas”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler