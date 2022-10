Realidade e imagem, tapar e destapar

Esta violenta notícia, que mantém a intensidade: “A repressão dos protestos no Irão após a morte da jovem Mahsa Amini por uso incorreto do véu islâmico provocou 92 mortos, anunciou (...) a organização não-governamental Iran Human Rights (IHR).”

É curioso como, por um lado, se multiplicam as imagens e se mostra por vezes o que só deveria ser mostrado aos olhos mais robustos — imagens tenebrosas que gostaríamos de não ter visto — e, por outro lado, noutros momentos e locais, se cobrem, com panos negros, partes da realidade e partes do corpo humano.

Não és cego, mas eu não te permito ver isto.



