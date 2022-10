Os limites da presunção

Um sociólogo com óbvias ligações à névoa académica tutelada pelo BE disse o seguinte sobre a humorista Joana Marques: é “fascista”, “o mal em estado puro”. Perante este ódio típico da hidra bloquista, há que perguntar duas coisas. Como é que alguém usa contra uma humorista as palavras que só deviam ser usadas na descrição de um nazi? Porque é que esta esquerda radical com imenso poder na academia e na cultura não consegue lidar com o humor? Porque é que esta esquerda, quer a marxista e revolucionária do passado, quer a politicamente correta e reacionária do presente, está sempre a tentar limitar ou punir o humor?

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler