Orçamento: maldito FMI

O francês Pierre-Olivier Gourinchas, economista-chefe do FMI, deve ter um fraco sentido de solidariedade com os países da Europa do Sul. Portugal, no caso concreto. Pouco mais de 24 horas depois da apresentação do Orçamento do Estado para 2023, ensombrou uma encenação quase perfeita baralhando as previsões. E não o fez por pouco. Em vez de crescer 1,3%, como quer o Governo, o FMI antecipa 0,7%. Quase metade. Em vez de uma inflação de 4%, o FMI prevê 4,7%. Dois dos principais pressupostos do Orçamento ficam, assim, postos em causa. E é só o início. Até à aprovação do documento, no final de novembro, muita água irá correr. Maldito FMI. Logo agora, que estava tudo tão bem montado.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler