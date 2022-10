O maior assassino da História

Nunca ouvi tanta gente a queixar-se das moscas. Que nunca se viu nada assim, que é um sinal... Pois eu tenho medo é do mosquito, o maior genocida de todos os tempos. Bem sei que por cá isso é um problema dos ricos da Comporta; e neste estio viram-se na TV imagens de repórteres na “terra nova dos abonados” a servir de festim a turbilhões de mosquitos enquanto relatavam o glamour do local (dizem que antes o morgado DDT pulverizava um “ddtzinho” preventivo que amenizava o verão nas charcas dos arrozais). O mosquito é também, como já se sabe, o causador daquela doença que mata muitas crianças em África. Coisa deles. Estivemos distraídos com a pandemia, mas no ano passado foram dados passos históricos para se chegar a uma vacina verdadeiramente eficaz contra a malária. Já fui suficientes vezes a África para temer “a hora do mosquito” e não andar ao lusco-fusco de calção-chinelo e perfumado. Hoje, sabe-se que o mosquito, melhor, a mosquita se alimenta essencialmente de sangue de infetados da malária e depois escolhe o odor de certas pessoas e não o de outras para beber mais um trago.

