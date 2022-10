O Nobel da Economia de 2022

O Prémio Nobel da Economia deste ano foi atribuído ao estudo do papel que os bancos desempenham na economia e na propagação das crises financeiras. A investigação foi conduzida nos anos 80, mas talvez a sua mais famosa aplicação aconteceu em 2007-08. Nessa altura, com um choque financeiro que foi maior do que o que ocorreu em 1929-30, a política económica (com os bancos centrais à cabeça) respondeu usando as ferramentas desta investigação e evitou uma nova Grande Depressão. Os portugueses beneficiaram do trabalho premiado: em menos de 10 anos, três grandes bancos implodiram (BPN, BPP e BES) e outros estiveram à beira da falência. No entanto, nem um único depositante perdeu um euro na sua conta à ordem durante esses anos e não houve nenhuma corrida a um banco com depositantes em pânico à porta dos balcões.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler