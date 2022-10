Nem sempre um hijab é só um hijab

Se há lugar onde o véu islâmico consegue dividir a sociedade é na Turquia. Reprovado por um regime que queria secularizar o país a todo o custo, chegou a ser proibido em todos os espaços do Estado, das universidades aos tribunais. A proscrição foi fortemente contestada como uma imposição das elites ocidentalizadas sobre o resto da população. Erdogan, o atual Presidente, associou-se desde sempre a esse povo oprimido — as suas filhas foram estudar para o estrangeiro por se recusarem a andar sem véu. Em 2010, foi com ele no poder que as cabeças cobertas deixaram de ser proscritas.

