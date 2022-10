Nem o ‘general Inverno’ salva Putin

Há umas semanas avisava-se, com gravidade, que o inverno seria fatal para o Ocidente, em geral, e para a Europa em particular. O inverno, dizia-se, é uma estação boa para os russos. Não caíram perante as estepes geladas e as ondas de neve os exércitos de Napo­leão e de Hitler? Sim, tudo isto é verdade. Porém, todos os sinais, desde a destruição do gasoduto Nord Stream à acelerada recuperação de terreno pelos ucranianos, passando pelas afirmações e ações da NATO, dos EUA e da UE, levam a crer que não será assim. Com mais ou menos dificuldades, os europeus passarão tempos árduos, mas não se vislumbra que o crime de Putin tenha sido esquecido pelas opiniões públicas.

