Habitação para todos? Sim, é possível

As políticas de habitação precisam de enquadramentos gerais visionários e alicerçados no desenho urbano de bairros acolhedores, onde se justapõem casas modestas, com outras mais generosas e mesmo faustosas. Todas agregadas numa harmonia arquitetónica que proporciona bem-estar e relações de vizinhança onde se tecem o convívio, a solidariedade e o acolhedor sentido de pertença a uma comunidade.

