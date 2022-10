Crimes sexuais na Igreja: todo o silêncio é cúmplice

A Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja Católica, nomeada pela Conferência Episcopal Portuguesa, já validou mais de 400 queixas, algumas das quais, não-prescritas, foram enviadas para o Ministério Público (MP). Todos os dias são denunciados novos crimes, que muitas vezes só se tornam públicos quando as vítimas, depois de adultas, tomam consciência do ato hediondo perpetrado contra si por pessoas em quem confiavam. E quantas dessas vítimas se culpabilizaram durante anos mais do que aos seus próprios abusadores!

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler