A recuperação global abranda

A recuperação pós-covid perdeu o ímpeto. A mais recente atualização dos índices “Brookings-Finan­cial Times” para acompanhamento da recuperação económica global (“Tracking Indexes for the Global Economic Recovery” — TIGER) mostra que o impulso de crescimento e os indicadores dos mercados financeiros e da confiança se deterioraram acentuadamente em todo o mundo nos últimos meses. E, enquanto a economia global marca passo no meio de acrescida incerteza e de crescentes riscos, muitos países estão à beira da recessão ou já completamente mergulhados nela.

