Puxa daqui estica dali no oásis

Como muito boa gente, não sei dizer se o Orçamento do Estado de 2023 é bom, mau ou antes pelo contrário. Não tenho qualificações financeiras, e depois de ter passado uma noite e um dia a ouvir os peritos e comentadores qualificados e a ler sobre o douto documento não fiquei esclarecida. Parece que tanto é bom como mau como antes pelo contrário. Parece-me um esforço que pode ser resumido em dois pontos. Ponto 1: puxa daqui estica dali que o pano não dá mais. Ponto 2: a Europa ajuda e há mais dinheiro para ajudar, a situação internacional é incerta e nada disto é para acreditar porque ninguém pode adivinhar o futuro. E esqueçamos o BCE.

Postas assim as coisas, fui ler o OE 22, que não há de ser muito diferente. O OE 22 não deixava de ser um documento redigido, e aqui, tenho qualificações para a interpretação e análise. Concentremo-nos na linguagem e no estilo da redação. Se queremos apreciar retórica política, o OE 22, disponível no portal do Governo, era insuperável. Os autores são anónimos e não podem ser cumprimentados, mas há que louvar o esforço dos substantivos, adjetivos, verbos e advérbios. E não há adversativas, que poderiam conduzir à expressão de uma oposição.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.