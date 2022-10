2022 como 1422: a China a fechar-se

É um dos grandes momentos de viragem da História: quando Portugal estava a explorar o mar a Ocidente, a China estava a fazer o mesmo do outro lado do mundo com frotas enormes de juncos, muito maiores, mas também muito mais frágeis do que as novas naus; aliás, como nos diz e prova o historiador Gavin Menzies no livro "1421", os chineses estavam muito à nossa frente no que diz respeito à cartografia e à área percorrida; só que, por uma série de razões, a China recusou a aventura marítima e fechou-se no reino dos mandarins (que odiavam a liberdade simbolizada pelos almirantes eunucos).

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler