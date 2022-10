O orçamento da mitigação

1.Desta vez não houve noitada na Assembleia da República, nem ministro e respetiva equipa a chegarem afogueados pedindo desculpa pelo atraso, nem alterações de última hora, nem conferências de imprensa pela madrugada dentro. Este ano, o ritual começou a um domingo e terminou no dia seguinte a horas de expediente. Uma novidade. No domingo, o governo juntou patrões e UGT para assinarem o “Acordo de Médio Prazo de Melhoria de Rendimentos, Salários e Competitividade”. Na segunda, apresentou o Orçamento de Estado para 2023 (OE/2023), que invoca no seu preâmbulo o “Acordo” assinado no dia anterior. Os dois momentos fazem parte da mesma encenação. Pura magia, da dupla António Costa/Fernando Medina.

