Porque é que somos tão tolerantes com abusadores de menores e agressores de mulheres?

Já sabíamos que a Justiça é demasiado leve com agressores de mulheres. Já sabíamos que a Justiça não consegue funcionar como dissuasora da violência doméstica, porque há demasiados agressores que saem sem pena ou com pena suspensa, isto é, não veem mesmo o interior de uma prisão, não são mesmo privados da sua liberdade. Agora, através da manchete do Expresso desta semana, ficámos a saber que até os abusadores de menores têm quase sempre uma pena suspensa. Porquê? Se fica comprovado legalmente que há ali abuso de menores, seja qual for o seu grau, porque é que tantos ficam livres?

