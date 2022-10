Carro, o fetiche nacional

O carro é, num país que chegou tardiamente à modernidade, o mais importante sinal exterior de estatuto social. Pessoas endividam-se muito para lá do razoável para terem mais do que um veículo seguro que as transporte. Regressar da emigração bem montado num carro era um dos principais indicadores de sucesso. E perante qualquer tentativa de limitar os “direitos, liberdades e garantias” do automóvel sente-se uma revolta que, em Lisboa, tem sido bem evidente. Um homem sem carro está nu, se não o tiver à porta de casa é um sem-abrigo.

