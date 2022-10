O Banco de Fomento

Fui quadro do então Banco de Fomento Nacional (BFN) no fim dos anos 70 e anos 80 do século passado e ao seu serviço tive a oportunidade de conhecer bem as empresas e a indústria portuguesas. Aproveitei o enorme conhecimento dos seus quadros trazendo para o Ministério da Indústria os meus colegas no BFN Luís Alves Monteiro, como secretário de Estado da Indústria, Ramalho de Almeida, como presidente do IAPMEI, e Prata Dias, como presidente da sociedade de capital de risco SULPEDIP.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler