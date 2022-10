De novo o país confronta-se com o alarme da falta de água. Apesar do óbvio, os usos da água, sobretudo os agrícolas, continuam a galopar cegamente de par com uma outra cegueira bem mais preocupante que é a dos governos e a da própria UE face a uma realidade, hoje agudizada pelos impactos das alterações climáticas.

