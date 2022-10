Missão em Kiev

Entre fins de agosto e princípio do mês de setembro, estive em Kiev, integrando uma missão enviada à Ucrânia pela Organização Europeia de Direito Público (OEDP/EPLO). A par de países como a França, a Grécia e a Itália, Portugal é um dos Estados-membros desta Organização internacional, com sede em Atenas, que tem como objetivo mais marcante a promoção de valores europeus, através do direito público, em todo o mundo (ver artigo 2º do Acordo de Instituição, publicado no “Diário da República”, I série, de 2/11/2016).

