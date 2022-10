Elefante sobre gelo fino

Durante quatro anos, Sousa Franco mantinha o ritual. Enquanto ministro das Finanças e responsável máximo pela elaboração do Orçamento do Estado, levava a António Guterres o cenário macroeconómico. Para jogar pelo seguro, preparava sempre versões diferentes do futuro sobre o qual tinha de arbitrar o permanente embate entre economia e política, onde assenta todo o exercício orçamental.

