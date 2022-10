Apocalipse why?

Sempre que, nos filmes, um assassino mata alguém sem lhe explicar claramente porquê, sofro pela vítima. Estou convencido de que morrer é bastante desagradável, não me interpretem mal. Mas não nos darem uma justificação atendível parece-me ainda mais perturbador. Por que razão estou a levar estas dezassete facadas? Dormi acidentalmente com a mulher do assassino? Ele não aprecia pessoas cujo nome começa por r? Dormi propositadamente com a mulher do assassino? Haverá um motivo para ser assassinado e julgo que morreria mais descansado se soubesse qual é. Essa é a situação em que nos encontramos quanto à Coreia do Norte. Se o mundo acabar na sequência de um conflito nuclear provocado pela invasão da Ucrânia, eu percebo. Morro sabendo que o fim se deve à ambição de Putin de conquistar território, e os militantes do PCP morrem sabendo que o fim se deve aos impulsos imperialistas da NATO, e tal. Sempre é um consolo. Mas se o mundo acabar por causa dos mísseis balísticos da Coreia do Norte que têm sobrevoado o Japão, eu serei como aquelas vítimas que morrem sem saber porquê. Uma coisa é invadir outro país ou matar um arquiduque, outra é fazer umas habilidades fanfarronas sobre o espaço aéreo de uma potência estrangeira. Não se percebe o objectivo.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.