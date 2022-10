Orçamento em tempo de guerra

O padrão de discussão sobre o Orçamento do Estado para 2023 repete a papel químico o debate sobre o aumento das pensões. Discutem-se margens orçamentais, justiça das decisões, falta de palavra, etc. Está tudo certo, só que, na essência, está tudo errado. Tal como seria completamente imprudente atualizar as pensões pelo valor de uma lei (que, não por acaso, esteve quase sempre suspensa), seria um absurdo antecipar 2023, esquecendo a incerteza geopolítica da guerra e o lento redesenhar da globalização.

