Aconteceu-me tentar convencer interlocutores pouco convencidos de que Javier Marías era o maior romancista vivo. Enquanto argumentava com eles, argumentava comigo, questionando um paradoxo: por que motivo gosto tanto de alguém que adopta a frase longuíssima, intrincada, proustiana, o tom de homem vivido e altivo, e que joga com o policial e com a espionagem, nada que interesse assim muito? A justificação, parece-me, é a seguinte: a abordagem de Marías à ficção convinha perfeitamente àquilo que ele era enquanto romancista, àquilo de que queria falar, que queria trazer à conversa connosco.

