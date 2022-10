Iron brothers

Uma das histórias portuguesas deste ano é aquela protagonizada pelos irmãos Ferreira Pinto. O Miguel, que gosta de se apresentar simplesmente como alguém que pratica desporto, e o Pedro, que tem paralisia cerebral, decidiram fazer caminho e história enfrentando uma das provas mais exigentes de longa distância, o Ironman Triathlon: cerca de 3,8 km em natação, 180 km no ciclismo e os últimos 42 km na corrida. A história aconteceu no início do verão em Hamburgo, mas começou certamente há mais tempo: começou na coragem de uma família que interpreta a sua missão como serviço indiscutível ao amor; começou no potenciar dessa amizade que, desde a infância, pode ligar para sempre os irmãos; teve início na resiliente sabedoria de quem quotidianamente transforma os limites aprendendo a escutá-los mais fundo e a partilhá-los. É verdade: só quando partilhamos as dificuldades elas se reconfiguram em horizontes. Só desse modo, o que primeiro se considera um inultrapassável motivo de bloqueio se converte em possibilidade e estrada.

