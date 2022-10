Celebremos o fim da pandemia, mas não de modo efusivo; ou o Putin carrega no botão

No dia em que Sua Excelência o ministro da Saúde, com os seus elevados conhecimentos, cogitações e estudos, decidiu que a pandemia tinha acabado, pensei ser altura de darmos largas à alegria, soltarmos a franga e fazer uma parada trans/gay/hetero para manifestarmos o nosso júbilo. Algo que nos devolvesse os anos em que andámos afastados, a curvar-nos uns perante os outros, qual coreanos, com a máscara a cobrir-nos as feições. Os tempos de chumbo foram declarados encerrados e, doravante, como diz o hino do PCP, “o Sol brilhará para todos nós”.

