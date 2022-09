Uma sentença javarda

Um homem chamou javardo a outro e foi condenado a pagar €2200 de multa e €6 mil de indemnização. Não há dúvida nenhuma de que a vida está caríssima. Em 1881, Alexandre da Conceição propôs, referindo-se a Camilo Castelo Branco, “a ver se amaciamos os lombos hirsutos deste javardo espumante”, e Camilo respondeu, entre outras coisas, “eu peço vénia ao sr. Conceição para o capitular de besta; mas quer-me parecer que me corre mais restrito dever de pedir licença às bestas para lhes chamar Conceições”. O custo desta troca de ideias foi: nenhum. Chamar javardo era grátis no fim do século XIX e custa €8200 no início do século XXI. Temos mesmo de fazer alguma coisa acerca da inflação.

