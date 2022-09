Lamento, mas temos todos de voltar à idade do raposinho, ou melhor, ao cheiro a raposinho, aquele pivete a suor que associa­mos a gaiatos de 10 anos a sair da aula de Educação Física e a entrar na aula de Português. Aprender conjugações e destrinçar metáforas no meio do cheirinho a raposinho é um clássico infantil, que, parece-me, tem de ser transposto para a nossa vidinha adulta. Não é mesmo possível mantermos o ar condicionado ligado com estes preços de energia. E tem ou não tem a sua piada imaginarmos escritórios de advogados a redigirem contratos de milhões no meio do cheirinho a raposinho? Tem. É uma comédia momentânea e necessária para evitarmos uma tragédia: a vitória de Putin.

