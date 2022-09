Portugal tem um futuro digital?

Portugal é pródigo em decisões adiadas e problemas varridos para debaixo do tapete (dos anos). Basta ver alguns casos que são notícia recente como a falta de professores, a decisão do novo aeroporto de Lisboa, a insustentabilidade da Segurança Social, a escassez de médicos, entre tantos outros. Ignorar os problemas ou fazer de conta que se resolvem com consecutivos anúncios mediáticos (ou seja, falsidades) tem o doce condão de levar a que sejam outros, os que virão a seguir, que terão as batatas quentes nas mãos. Doce povo que facilmente se embala.

