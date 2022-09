Para quando um sistema de depósito de embalagens de bebidas?

Em matéria de reciclagem de resíduos de embalagens de plástico, o cenário em Portugal não é animador. Segundo dados divulgados pelo Eurostat, em 2019 Portugal alcançou uma taxa de reciclagem neste sector de apenas 35,6 %. O caso português contrasta com a realidade de outros países europeus, como a Lituânia com uma taxa de 69,6 %, os Países Baixos com 57,6 % e, até, a nossa vizinha Espanha com 51,5 %. Além disso, neste domínio, o nosso país está muito longe das exigentes metas fixadas pela União Europeia, que apontam para a reciclagem de 50% das embalagens de plástico até 2025.

