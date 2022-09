O orçamento inglês

Desde que a primeira ministra inglesa Liz Truss, e o seu novo ministro das Finanças Kwasi Kwarteng, anunciaram um ‘mini’ orçamento há uma semana, têm chovido críticas. A libra caiu 6% em relação ao dólar, e a taxa de juro da dívida pública a dez anos subiu 1%. Os ingleses ficaram mais pobres, pois importam muitos bens de consumo que estão agora mais caros, e a subida nas taxas de juro vai-se refletir nos próximos meses nos pagamentos dos empréstimos à habitação. Umas simples contas revelam que a subida nos pagamentos do empréstimo médio à habitação no próximo ano será maior do que a borla na conta da eletricidade que este orçamento aprovou. O economista Larry Summers disse que este orçamento faz da economia inglesa uma economia “submergente”, vários comentadores na imprensa chamaram-lhe o pior orçamento das últimas décadas, e até o FMI fez comentários críticos.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler