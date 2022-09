A família despediu-se dele com uma “cerimónia de fumo”, seguindo o ancestral costume dos aborígenes australianos, que queimam plantas nativas para assinalar as etapas cruciais da vida — o nascimento, a circuncisão e a morte. Neste último caso, a defumação destina-se a garantir que o espírito do falecido abandone em paz o mundo terreno e nunca mais regresse do reino dos mortos para interpelar os vivos, o que, quanto a Jack Charles, actor e activista falecido de derrame cerebral num hospital de Melbourne no passado dia 13, será promessa difícil de cumprir, já que, sendo figura imensamente popular no seu país, a sua memória perdurará longos anos nos corações de muitos.

