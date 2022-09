Felizmente temos euro

“A nossa política orçamental está em risco de nos tornar um país subprime.” Consegue adivinhar quem disse esta frase, caro leitor? Se pensou em Vítor Gaspar ou em algum responsável da troika, anda muito longe da verdade. As palavras são Kwasi Kwarteng e foram escritas no jornal “The Guardian” em novembro de 2008. Estávamos em plena crise financeira e o agora ministro das Finanças britânico alertava para os riscos dos estímulos orçamentais demasiado generosos. Passou-se década e meia e eis que Kwarteng decide arriscar tudo com um plano orçamental que lançou o Reino Unido numa espécie de crise cambial ao estilo das economias emergentes. Disse-lhe, caro leitor, qual o título desse artigo? “The mother of all gambles”.

