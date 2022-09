Em defesa de Costa Silva

O cidadão António Costa Silva não precisa que o defendam. Tem competências e reconhecimento público suficientes para o fazer sozinho. Mas o ministro da Economia, que é António Costa Silva, precisa. Poucas vezes a economia portuguesa necessitou tanto de um ministério forte e de um ministro com poder. António Costa Silva, o cidadão, tem o poder do conhecimento. Mas António Costa Silva, o ministro, o político independente, está sem poder, o poder da política. Isto não é bom para ele, nem para o Ministério da Economia, nem para a economia, nem para as empresas.

