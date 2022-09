A linha mais vermelha

Num dicionário político, a definição de tragédia política podia ser atualizada nos seguintes termos: acontecimento perigoso em que o povo da quarta maior democracia do mundo é obrigado a escolher entre a reelei­ção de um Presidente inepto e o regresso de um político que tem no currículo o período de maior corrupção do país.

