Ter ânimo no pessimismo

Em agosto tivemos um excedente orçamental enorme. Foi bom, embora se ponha a questão de este excedente chegar numa altura em que a população precisa, talvez mais do que nunca, de apoios e empréstimos para poder continuar a sua vida com uma relativa decência. No entanto, este excedente, com o que o Estado já se comprometeu a gastar extraordinariamente até ao fim do ano, vai esbater-se e o Governo pensa mesmo que atingiremos o fim de dezembro com défice. Um défice relativamente pequeno, mas que ainda assim significa que gastámos mais do que produzimos.

