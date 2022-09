A geração ambientalista não pode ser a geração TVDE

As contradições entre o discurso ambientalista e a prática das sociedades são desconcertantes. Repare-se numa coisa: a sociedade que está numa pressa louca para diminuir o aquecimento global é a mesma sociedade que está numa pressa louca para fazer aeroportos, aumentar o tráfego aéreo, até é a sociedade que banalizou a viagem de paquete. Não há nada mais poluidor do que um avião no ar ou do que um paquete no mar.

