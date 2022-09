Subsídios ou incentivos

Temos, todas as semanas, uma associação empresarial a clamar por subsídios ao Governo para as suas empresas. E ouvimos, todas as semanas, o primeiro-ministro a anunciar novos subsídios.

Como é que os dirigentes associativos empresariais ainda não perceberam que os seus constantes pedidos de subsídios são música para os ouvidos do primeiro-ministro, é para mim um enigma. Porque, desta forma, o Governo socialista mantém a sociedade civil, em geral, e a comunidade empresarial, em particular, anestesiada e refém da boa vontade governamental.

