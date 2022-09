Porque é que o banco central tem de se tornar verde

BOSTON — Tal como não há dúvida de que as alterações climáticas acarretam enormes riscos económicos e financeiros, não deve haver dúvidas de que os bancos centrais podem e devem desempenhar um papel na abordagem do maior de todos os fracassos do mercado. À medida que os bancos centrais dos EUA e da Europa apertam o crédito para recuperar o controlo da inflação, também devem utilizar os seus instrumentos de supervisão e de política monetária para catalisar e incentivar a transição para uma economia neutra em termos de carbono. A inação não é uma opção, mesmo que a maioria dos bancos centrais não tenha incorporado oficialmente a gestão do risco climático nos seus mandatos.

