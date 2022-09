Pensões: memória, verdade e demagogia

Anda por aí um cartaz do PSD que mostra Montenegro sorrindo, doce, olhando para uma mulher idosa, e onde se lê: “‘austeridade socialista, corte de 100 milhões’ versus ‘justiça social PSD, nenhum corte’.” É o mesmo Montenegro que há tempos afirmou: “Não houve nenhum corte de pensões abaixo de 1500 euros” (no Governo de Passos Coelho). É caso para perguntar o que se passa com Montenegro (e com o PSD). Será possível acreditar que as pessoas, por serem idosas, não se lembrem do que passaram? É difícil perceber a dimensão da aposta, desde logo linguística, de quem sabe estar a faltar à verdade.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler