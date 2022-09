Outros vencedores e perdedores da inflação

Na terça-feira, o banco central da Suécia aumentou as suas taxas de juro 1%. Na quarta-feira (depois de este texto ser escrito), a Reserva Federal vai anunciar nova subida das suas taxas, sendo a dúvida se o fará em 0,75% ou 1%. Na quinta-feira é a vez do Banco de Inglaterra, onde novamente se espera que a subida seja de 0,75%. O BCE só volta a decidir taxas de juro daqui a um mês, e espera-se que as suba 0,75%, o que levaria a um total de 2% no espaço de três meses. Esta é a resposta inevitável à subida da inflação dos últimos 12 meses. Uma subida que vai afetar uns mais do que outros.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler