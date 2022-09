1936-2022 jurista americano, era assistente do procurador-geral do Estado de Columbia, nos Estados Unidos, quando cinco homens foram detidos pela polícia depois de invadirem e porem escutas na sede do Partido Democrata no complexo Watergate. Segundo o “Washington Post”, Earl “the Pearl”, como era conhecido por causa das boas maneiras, foi acordado com um telefonema a relatar o sucedido no dia 17 de junho de 1972 e levou o caso até ao fim, conseguindo a condenação em tribunal dos cinco suspeitos. Um deles, James McCord Jr, era um ex-agente da CIA e chefe de segurança da campanha de reeleição do então Presidente, Richard Nixon. “Já sabia que o caso era quente, a questão era saber quão quente seria”, contou em junho deste ano numa entrevista que pode ser vista no YouTube. O procurador não se terá apercebido imediatamente da dimensão do caso nem do envolvimento de dois membros da Casa Branca, G. Gordon Liddy e E. Edward Hunt, próximos de Nixon. “Achei que o assalto era demasiado tosco e tolo para ter sido aprovado por alguém com poder real”, contou em 1975. Nos dois anos seguintes à detenção dos cinco invasores e dos dois conspiradores, uma investigação de uma equipa de procuradores especiais e da imprensa americana provou o envolvimento de Nixon, que se tornou o primeiro Presidente americano a resignar ao cargo. Dia 6, do coração.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler