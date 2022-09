O ultimato de Putin

Quando a guerra pessoal de Vladimir Putin contra a Ucrânia recomeçou, em fevereiro, existiam duas fortes convicções na Rússia e nos países europeus: Putin era um grande estratego e a arte operacional militar russa era superior a todas as outras. Sete meses depois, as dúvidas sobre o talento estratégico do líder russo são evidentes e a admiração pela arte operacional dos generais ucranianos é generalizada. Que fazer?

