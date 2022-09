O esperanto e outras línguas francas

1 O esperanto foi uma bela ideia. Durante anos, L. L. Zamenhof, um médico judeu formado em Moscovo e a viver na cidade de Białystok, constatou que as diferentes línguas que se falavam na cidade eram uma barreira entre as pessoas, e criavam suspeitas nas diversas etnias. No final do século XIX, a cidade de Białystok tinha passado de polaca para prussiana, para russa, e era de novo polaca, e um habitat tenso. O médico decidiu criar uma língua, uma segunda língua, que fizesse uma ponte entre as diversas comunidades. (Duas guerras mundiais depois, devido ao poderio cultural norte-americano disseminado pelos mass media e pela cultura popular, a língua inglesa viria ocupar o lugar imaginado para o esperanto.) Mas em 1887, Zamenhof, publicou “Unua Libro”, a introdução ao esperanto, na expectativa de assim promover a paz nos povos do mundo. O vocabulário era essencialmente retirado do inglês, francês, alemão, grego, italiano, polaco e iídiche — línguas que dominava: os substantivos não têm género, não há verbos irregulares, as palavras são totalmente fonéticas. Zamenhof ofereceu a obra à sociedade e nunca quis nada de volta. A língua foi-se desenvolvendo. Foi nomeado 14 vezes para o Prémio Nobel da Paz. Nunca ganhou. Após a I Guerra Mundial, na Liga das Nações foi feita uma proposta para que o esperanto fosse adotado como a língua das relações internacionais.

