O desnorte do Governo

No início do mês, o independente Costa Silva rumou à Batalha para denunciar aos jovens socialistas uma sinistra conspiração ofuscada pela “galáxia mediática”. Trata-se de um terrível “preconceito contra o turismo”, essa galinha dos ovos de ouro da economia portuguesa já responsável, segundo o próprio ministro, por 20% do PIB. Costa Silva não revelou mais detalhes, nem sobre a identidade dos preconceituosos nem sobre os seus, certamente perigosos, objetivos.

