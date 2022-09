Em agosto do próximo ano Lisboa acolhe a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Estas tiveram início em 1985 por intuição do papa João Paulo II, que nunca aceitou, porém, ser considerado o autor das JMJ. Gostava de repetir: “Foram os jovens que as criaram.” Quando justificou a candidatura de Lisboa à realização deste encontro global, de características únicas, o cardeal-patriarca D. Manuel Clemente usou palavras semelhantes: “Deve-se, sobretudo, ao movimento grande dos jovens católicos de Portugal, que, de várias maneiras, de há uns anos a esta parte, têm pedido que haja um acontecimento assim em Portugal.” O protagonismo dos jovens é, por isso, um ponto assente. E na aposta feita nesse protagonismo se joga um dos aspetos mais centrais (e menos efémeros) desta iniciativa.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.